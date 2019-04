Onevan participa de atividades do ‘Abril Verde’ com educadores de Campo Grande

Onevan de Matos acompanha palestra promovida pelo TRT-24

Iniciativa do TRT-24 contou com a parceria do deputado Onevan de Matos

Assembleia Legislativa (10/04/19) – O deputado estadual Onevan de Matos participou, na tarde desta segunda-feira, da palestra “Educação é lugar de saúde, não de doença”, ministrada pelo renomado escritor e psicólogo Rossandro Klinjey aos professores e administrativos da rede municipal de ensino de Campo Grande.

Abril Verde – A palestra integrou as ações do Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região alusivas ao “Movimento Abril Verde” – mês dedicado à prevenção dos acidentes de trabalho e doenças ocupacionais – e contou com a participação de, aproximadamente, 2000 educadores.

“Os profissionais da Educação têm uma grande responsabilidade com a sociedade e esta iniciativa do TRT-24 vem de encontro aos anseios dos educadores. Tenho atuado na Assembleia Legislativa no intuito de promover ações que fortalecem a Educação, bem como a saúde do trabalhador”, disse o deputado estadual Onevan de Matos.

Acidentes de Trabalho – De acordo com informações do TRT-24, Mato Grosso do Sul registrou 8.331 acidentes de trabalho e 32 mortes em 2018. No ano anterior, foram 8.091 casos com 38 óbitos. As profissões com maior número de notificações são alimentador de linha de produção, coletor de lixo domiciliar, técnico de enfermagem, trabalhador rural e motorista de caminhão.

“Cumprimento o desembargador Nicanor de Araújo Lima (presidente do TRT-24), o procurador-chefe Leontino Ferreira de Lima Júnior (MPT/MS) e os juízes federais Júlio César Bebber e Márcio Alexandre da Silva, gestores regionais do programa “Trabalho Seguro”, pela belíssima iniciativa em favor das políticas de saúde aos servidores da Educação”, finalizou o deputado estadual Onevan de Matos, que foi um dos parceiros na realização do evento.