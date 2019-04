Onevan e prefeito Marcílio fazem reivindicações à Sejusp

Onevan e Marcílio reunidos com secretário Antônio Carlos Videira

Prefeito e deputado solicitaram aumento de efetivo e instalação de delegacia em Novo Horizonte do Sul

Assembleia Legislativa (15/04/19) – O deputado estadual Onevan de Matos acompanhou o prefeito Marcílio Benedito em audiência com o secretário Antônio Carlos Videira (Justiça e Segurança Pública), na qual apresentaram reivindicações para Novo Horizonte do Sul.

Efetivo Policial – Marcílio e Onevan explicaram ao secretário o déficit de policiais militares em Novo Horizonte do Sul, requerendo o aumento do efetivo. Outro pleito apresentado no quesito de efetivo e estrutura policial é a instalação de uma delegacia da Polícia Civil no município.

“Novo Horizonte do Sul está a 50 quilômetros de distância de Ivinhema, o que dificulta muito o registro de ocorrências e, também, a atuação rotineira e investigativa das polícias. Nosso município está pronto para ceder local físico, servidores públicos, enfim, auxiliar na concretização desta importante parceria”, esclareceu o prefeito Marcílio Benedito.

Posto de Identificação – O deputado estadual Onevan de Matos e o prefeito Marcílio Benedito também iniciaram as tratativas com o secretário estadual para a instalação de um posto de identificação para confecção de carteiras de identidade em Novo Horizonte do Sul.

“O Dr. Videira recebeu nossas reivindicações com muita presteza. Estou com bastante expectativa que possa atender todos os pedidos que trouxemos, que englobam o aumento do efetivo de policiais militares e as instalações da delegacia para a Polícia Civil e do posto de identificação para a confecção das carteiras de identidade”, informou o deputado estadual Onevan de Matos.