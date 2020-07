Onevan e Marcílio trabalham para abertura de abatedouro em NHS

Expectativa é da geração de 100 a 150 empregos diretos no municípios

Assembleia Legislativa (07/07/20) – O deputado estadual Onevan de Matos acompanhou o prefeito Marcílio Benedito, na última sexta-feira, em audiência com secretário Jaime Verruck (Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar), que participou da reunião por videoconferência, e com o secretário-adjunto Ricardo Senna.

Abatedouro Municipal – O objetivo da reunião foi solicitar incentivos e apoio do Governo do Estado para a abertura de um abatedouro municipal em Novo Horizonte do Sul, o qual terá capacidade de abate de até 150 animais/dia e cuja expectativa é a geração de 100 a 150 empregos diretos.

“Temos um empresário interessado em investir em Novo Horizonte do Sul e promover o funcionamento do abatedouro. Queremos a parceria do Governo do Estado e por isso solicitei o apoio do deputado estadual Onevan de Matos para, juntos, conseguirmos esta grande conquista para nosso município”, explicou o prefeito Marcílio Benedito.

Emprego – De acordo com o deputado estadual Onevan de Matos esta é uma grande oportunidade para a geração de empregos no município, cuja base econômica tem predominância na agropecuária, especialmente a agricultura familiar.

“Essa pandemia acentuou os problemas de empregos em todo o país, de modo que a possibilidade da abertura do abatedouro municipal trará uma grande força para a população de Novo Horizonte do Sul e para a economia do município”, concluiu o deputado estadual Onevan de Matos.

O secretário municipal Pedro Guilherme Campos (Meio Ambiente), o chefe de gabinete da Prefeitura Eduardo Abrão Pina e os ex-secretários Guga (Aldenir Barbosa do Nascimento) e Mauro Reginato também participaram da reunião na Semagro.