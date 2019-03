Onevan denuncia precariedade de ônibus em linhas intermunicipais

Deputado estadual Onevan de Matos

Deputado questionou falta de fiscalizações por parte da Agepan

Assembleia Legislativa (26/03/19) – O deputado estadual Onevan de Matos ocupou a tribuna da Assembleia Legislativa, na sessão plenária desta terça-feira, para denunciar a precariedade de ônibus das empresas “São Luiz” e “Expresso Queiroz”, que são responsáveis por algumas linhas de transporte intermunicipal de passageiros.

Precariedade – Onevan explicou que já havia recebido diversas denúncias de cidadãos sul-mato-grossenses, especialmente nas linhas “Campo Grande – Naviraí” e “Campo Grande – Três Lagoas”, reclamando de ônibus sujos, em péssimo estado de conservação e até sem condições de uso.

“Ontem fui procurado por uma usuária que foi obrigada a descer no meio do caminho, em Água Clara, e cotizar um táxi com outros passageiros, tendo em vista que o ônibus que vinha de Três Lagoas não apresentava mínimas condições de segurança”, pontuou Onevan de Matos.

Agepan – O parlamentar também questionou a falta de fiscalização da Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos (Agepan), destacando que já havia apresentado tais reclamações ao órgão, que não tomou providências quanto aos problemas.

Onevan recordou que levou à direção da Agepan fotografias e vídeo de um ônibus da empresa “Expresso Queiroz”, que transportava passageiros entre os municípios de Naviraí e Campo Grande e não tinha assoalho em parte do veículo.

“A Agepan não está cumprindo com sua responsabilidade de fiscalizar o transporte intermunicipal de passageiros, de acordo com as exigências previstas nos contratos de concessão das linhas, bem como os ônibus utilizados pelas empresas. Levarei esta questão ao governador Reinaldo Azambuja para que ele tenha ciência e tome providências para garantir segurança e respeito aos cidadãos sul-mato-grossenses que se utilizam dos ônibus intermunicipais”, completou o deputado estadual Onevan de Matos.