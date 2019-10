Onevan celebra vestibular da UFMS com novo curso em Naviraí

O deputado estadual Onevan de Matos - Foto: Divulgação

O deputado estadual Onevan de Matos celebrou a abertura do vestibular de verão da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) 2020, no qual consta a seleção para a primeira turma do curso de “Arquitetura e Urbanismo” no campi de Naviraí da instituição.

“É um momento histórico, que coroa os esforços desenvolvidos para a implantação do novo curso de “Arquitetura e Urbanismo” na UFMS de Naviraí e, principalmente, que vai ajudar a fortalecer o município como polo regional de educação superior”, destacou o deputado estadual Onevan de Matos.

Conquista – O deputado recordou com emoção os esforços promovidos em conjunto com os Profs. Daniel Henrique Lopes (diretor do campi de Naviraí) e Marcelo Turine (reitor da UFMS), bem como com a ministra e deputada federal Tereza Cristina Corrêa da Costa e o ex-senador Waldemir Moka para que o então sonho se transformasse em realidade.

Onevan de Matos também reiterou o seu compromisso na destinação de emendas parlamentares anuais para a construção de laboratórios e aquisição de equipamentos que fortaleçam as políticas de ensino, pesquisa e extensão para o novo curso e para a unidade de Naviraí da UFMS.

“Mantivemos audiências no Ministério da Educação, em Brasília, na reitoria da UFMS e com o governador Reinaldo Azambuja. Estou muito feliz de saber que nossa caminhada foi coroada com êxito, especialmente com a abertura do primeiro vestibular para o curso”, complementou Onevan.

Vestibular 2020 – O vestibular de verão da UFMS 2020 já está com as inscrições abertas, que prosseguem até o dia 17 de novembro – as provas serão realizadas em 1° de dezembro. A UFMS dividiu a seleção das vagas dos cursos oferecidos entre o SISU/Enem (40%), o PASSE/Avaliação Seriada (20%) e o restante das vagas (40%) através do vestibular.

Maiores informações sobre o vestibular da UFMS podem ser consultadas no seguinte endereço na internet: https://ingresso.ufms.br/ .