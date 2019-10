Onevan assina emenda parlamentar de R$ 1 milhão para UFMS de Naviraí

Onevan, Daniel Henrique Lopes, Marcelo Turine e Reinaldo Azambuja

Emenda de Onevan será utilizada no novo curso de “Arquitetura e Urbanismo”

Assembleia Legislativa (25/10/19) – O deputado estadual Onevan de Matos, juntamente com o governador Reinaldo Azambuja, dos Profs. Marcelo Turine (reitor da UFMS) e Daniel Henrique Lopes (diretor do campi de Naviraí da UFMS) e de parte da comunidade universitária (professores, administrativos e alunos), assinou, durante o “Governo Presente” nesta quinta-feira, o convênio que vai assegurar R$ 1 milhão para a UFMS de Naviraí.

Emenda Parlamentar – Os valores assegurados no convênio são oriundos da cota individual de emenda parlamentar do deputado estadual Onevan de Matos e serão utilizados na construção de laboratórios, adequação de espaços físicos e atividades de ensino, pesquisa e extensão do novo curso de “Arquitetura e Urbanismo”, que acaba de ser implantando em Naviraí e cuja primeira turma terá início em 2020.

“Esta emenda sintetiza os meus carinho e compromisso com nosso município, com a UFMS e a educação superior. A chegada deste novo curso de “Arquitetura e Urbanismo” ajuda a consolidar Naviraí como polo de educação superior, o que, indubitavelmente, auxiliará no desenvolvimento socioeconômico do município e da região”, destacou o deputado estadual Onevan de Matos.

“Arquitetura e Urbanismo” – O novo curso do campi de Naviraí da UFMS é resultado da dedicação e do trabalho árduo do deputado estadual Onevan de Matos, especialmente após a solicitação de apoio apresentada pelo Prof. Daniel Henrique Lopes.

Onevan e Daniel mantiveram audiências na reitoria da UFMS – onde receberam o aval do reitor Marcelo Turine –, no Ministério da Educação e com o Governo do Estado. Novos parceiros se juntaram no caminho, especialmente a deputada federal e atual ministra Tereza Cristina, o ex-senador Waldemir Moka e o governador Reinaldo Azambuja.

“Agradeço ao deputado estadual Onevan de Matos pela liberação desta emenda parlamentar de R$ 1 milhão para os laboratórios do novo curso. O Governo Federal não está liberando recursos nesse momento para investimentos e sem essa emenda não conseguiríamos implantar o curso de “Arquitetura e Urbanismo” em Naviraí nesse momento”, agradeceu o Prof. Marcelo Turine.