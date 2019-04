Onevan apresenta pleitos de Selvíria para Geraldo Resende

Onevan e lideranças políticas entregam pleitos ao secretário Geraldo Resende

Lideranças políticas do Município pediram aumento dos repasses à Saúde

Assembleia Legislativa (12/04/19) – O deputado estadual Onevan de Matos manteve audiência, nesta semana, com o secretário Geraldo Resende (Saúde), acompanhado de lideranças políticas municipais, requerendo ações do Governo do Estado na área da Saúde em Selvíria.

Repasses – Onevan, o secretário municipal Raimundo Bastos Neto, o vereador Paulinho da Véstia e os enfermeiros Rafael Aparecido Dias (diretor do CEM) e Erika Gonzalez Pereira (coordenadora de ESF) requereram, dentre outros pleitos, a majoração do repasse mensal do Estado para o Município.

“O Governo do Estado nos faz o repasse de pouco mais de R$ 17 mil/mês, valor que está aquém das políticas e serviços de saúde que disponibilizamos à nossa população e é por isso que pedimos o apoio do deputado estadual Onevan de Matos para que nos ajude a sensibilizar o Governo a majorar este valor”, explicou o vereador Paulinho da Véstia.

HPP – Outro pleito apresentado pelas lideranças políticas ao secretário Geraldo Resende é a transformação do atual “Centro de Especialidades Médicas” em “Hospital de Pequeno Porte”, de modo a assegurar maiores opções de atendimento, incluindo a realização de partos, à população de Selvíria.

“A reunião foi muito produtiva. Pudemos apresentar números e documentos ao secretário Geraldo Resende, que terá melhores condições de apreciar os importantes pleitos que trouxemos em favor da população de Selvíria e da Véstia. Conheço a competência do Geraldo, de modo que estou esperançoso com o acolhimento de nossas reivindicações”, sintetizou o deputado estadual Onevan de Matos.