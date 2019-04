Onevan apresenta pleitos de projeto social ao prefeito Marquinhos Trad

Onevan acompanha diretor de projeto social em audiência com prefeito Marquinhos Trad

“Guerreiros do Amanhã” oferece atividades para jovens e pais na região do Tiradentes

Assembleia Legislativa (09/04/19) – O deputado estadual Onevan de Matos se reuniu em audiência com o prefeito Marquinhos Trad (Campo Grande), na última semana, e solicitou apoio do poder público ao projeto social “Guerreiros do Amanhã”.

Parcerias – Onevan de Matos e o diretor do projeto, Sílvio Pinheiro, explicaram ao prefeito de Campo Grande o trabalho desenvolvido pelo “Guerreiros do Amanhã” na região do bairro Tiradentes, especialmente as ações para crianças e adolescentes no contraturno escolar.

Após a audiência, o prefeito Marquinhos Trad agendou uma visita ao projeto social para acompanhar as principais demandas do “Guerreiros do Amanhã” e estudar a concretização das parcerias – a visita do prefeito ocorreu no último sábado (06/04).

“O projeto ‘Guerreiros do Amanhã’ retira as crianças da ociosidade e os coloca em atividades de Educação. É exatamente o que nos ensina a Bíblia: ‘ensinai a criança no caminho certo, para que depois de adulto ele não se desvie’”, destacou o prefeito Marquinhos Trad.

Guerreiros do Amanhã – Localizado no bairro Tiradentes, o projeto social desenvolve atividades educacionais, culturais e esportivas para crianças e adolescentes da comunidade, bem como oferece cursos técnicos e profissionalizantes para os pais e mães dos jovens.

“Trouxemos alguns pleitos muito importantes para o prefeito Marquinhos Trad, os quais, indubitavelmente, auxiliarão as ações que desenvolvemos no projeto social. Agradeço ao deputado estadual Onevan de Matos pelo seu apoio constante ao ‘Guerreiros do Amanhã’”, ponderou o diretor Sílvio Pinheiro.