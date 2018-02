Onda de assaltos em Três Lagoas leva deputado a pedir Tropa de Choque

Rocha apresentou requerimento durante a sessão plenária desta quinta-feira - Divulgação

Três Lagoas, município que faz divisa com o Estado de São Paulo, tem registrado um alto índice de roubos a comércios. O aumento da criminalidade levou o deputado estadual Eduardo Rocha (PMDB) a apresentar requerimento ao Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, solicitando a viabilização da Tropa de Choque para reforçar a segurança na cidade. Na tribuna, durante a sessão desta quinta-feira (15), o parlamentar informou que a população está assustada com a onda de assaltos.

“São registrados de três a quatro assaltos a comércios por dia. Faço um apelo para que a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública atue com urgência. Os bandidos saem de São Paulo para cometerem os roubos em Três Lagoas. A situação é alarmante”, disse Eduardo Rocha. Em aparte, os deputados Cabo Ali (PT) e Paulo Corrêa (PR) também pediram agilidade por parte da polícia para prevenir e reprimir as ocorrências.

José Carlos Barbosinha (PSB) chamou a atenção para a necessidade do aumento do efetivo da Polícia Militar. “No ano passado, o governador Reinaldo Azambuja anunciou que o próximo concurso irá ofertar 400 vagas para ingresso na Polícia Militar e 250 para o Corpo de Bombeiros. É necessário que a Secretaria de Estado de Administração dê celeridade no edital, já que leva um ano para a preparação de um policial”, destacou.