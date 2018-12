Oficializada futura secretária do RS, Ana Amélia defende negociação para RRF

Oficializada nesta sexta-feira, 21, como secretária Extraordinária de Relações Federativas e Internacionais no futuro governo de Eduardo Leite (PSDB) no Rio Grande do Sul, a senadora Ana Amélia Lemos (PP-RS) afirmou ao Broadcast Político, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, que pretende ajudar na interlocução das demandas do Estado com o governo federal e o Congresso Nacional. Isso inclui as tratativas para o ingresso do governo gaúcho no Regime de Recuperação Fiscal (RRF).

"Meu trabalho já começou, estivemos com o ministro (do STF) Marco Aurélio, que deu a liminar para suspender o pagamento da dívida com a União", contou.

Segundo Ana Amélia, Marco Aurélio defendeu o diálogo entre os governos para encaminhar a melhor solução para o Estado. "É claro que esse será um dos temas da agenda", afirma a futura secretária, que ficará baseada em Brasília, à frente da representação do Estado na capital federal.

A senadora explicou que a representação agora ganhará uma função operacional e também de formular políticas para ampliar a interlocução dos governadores com a União e com embaixadas de outros países. "Vamos tocar muitas outras iniciativas não só do setor público. É o Estado e seu conjunto, seus agentes econômicos", disse. "Acho isso muito importante, dá reforço institucional", acrescentou.