Oficiais do Exército recebem noções das relações da esfera política estadual

Na tarde desta quinta-feira (17), na Governadoria, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Junior Mochi (PMDB), falou para 22 oficiais do Exército Brasileiro sobre as relações entre diversas esferas do poder político estadual.

O deputado contou sua experiência no Legislativo, apresentou um panorama geral, contextualizou com a parte histórica do Estado e falou das atribuições da Casa de Leis. “Nós temos uma função importantíssima, que é ser o porta-voz dos anseios e reivindicações da sociedade. É daqui que nascem demandas que são repassadas ao Executivo. E quero destacar a harmonia e o bom relacionamento construtivo entre os Poderes aqui em Mato Grosso do Sul”, afirmou o presidente.

“As informações repassadas pelo deputado são de grande valia para o pensamento estratégico. São importantes para que possamos exercer nossa função”, registrou o major Renan Rodrigues de Oliveira. Na ocasião, o militar entregou um diploma de agradecimento ao deputado Junior Mochi.

Também apresentaram painéis o secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), José Carlos Barbosa (deputado licenciado), que falou sobre 'Segurança na cidade, campo e fronteira oeste e o relacionamento com as forças armadas'. Já o secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica (Segov), Eduardo Riedel, apresentou o painel ‘Planejamento financeiro, gestão e visão prospectiva do Estado’.

