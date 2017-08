Odilon de Oliveira Júnior é nomeado à diretoria do PDT Municipal

A cerimônia contou com as presenças do deputado federal e presidente do diretório estadual do partido, Dagoberto Nogueira, do presidente nacional, Carlos Lupi, e de representantes sindicais e de outras autoridades / MARCELO VILLALBA

A nova diretoria do PDT municipal de Campo Grande foi empossada nesta quinta-feira (3). Agora a legenda será comandada pelo vereador Odilon de Oliveira Júnior.

A cerimônia contou com as presenças do deputado federal e presidente do diretório estadual do partido, Dagoberto Nogueira, do presidente nacional, Carlos Lupi, e de representantes sindicais e de outras autoridades.

Durante a posse da nova diretoria, Carlos Lupi ressaltou o desenvolvimento do partido no Mato Grosso do Sul e elogiou o trabalho do deputado Dagoberto a frente do diretório estadual. “Meu amigo e companheiro Dagoberto, tenho muito orgulho de você, do seu trabalho, da sua ousadia, da sua coragem e da sua lealdade, porque ela é marca de bom caráter. Tenho muito orgulho em ser seu companheiro de causa. É hora de homens e mulheres de coragem mostrarem o amor pelo país e não terem medo de falar que fazem política”, afirmou Lupi.

Segundo o dirigente nacional, existem grandes nomes que podem e devem compor o cenário político municipal e estadual nas próximas eleições. Lupi fez questão ainda de lembrar que o partido não carrega manchas da corrupção e que o diferencial é não se conformar com a atual situação política do Brasil.

Para o dirigente partidário, o PDT deve consolidar sua atuação no Mato Grosso do Sul. “Mas, para isso acontecer, os governantes do PDT devem ter compromisso com os segmentos que sempre fizeram parte da história da legenda. Temos que continuar sendo o partido da transformação”, disse Lupi.

O vereador e agora presidente do diretório municipal do partido, Odilon de Oliveira Jr., afirmou que agora é o momento de “organizar a casa”. De acordo com Odilon Jr., a estrutura partidária vai se tornar ainda mais democrática para que, com a ajuda de todos, o partido continue crescendo e atuando na vanguarda da política campograndense. “Queremos partilhar essa responsabilidade com todos porque o partido não é de uma pessoa só, mas é de cada um que está aqui presente. Temos que preparar a nossa casa para a revolução que acontecerá no ano que vem. Esse partido não será só de palavras, mas de ação”, garantiu Odilon.

O deputado Dagoberto Nogueira complementou o discurso exaltando a história do partido e convidando eleitores a se filiarem à legenda. “Estamos de portas abertas e sempre tive orgulho em fazer parte da história desse partido. Tenho muita honra em estar no PDT e quero que novas lideranças possam continuar a nossa missão”, afirmou Dagoberto.

Com relação ao novo diretório municipal, Dagoberto declarou satisfação com as boas perspectivas para a legenda. “Odilon veio para presidir o partido com olhos nos horizontes. Nós queríamos essa cara nova, essa disposição de lutar. O trabalho dos nossos vereadores na Câmara já nos dá muito orgulho. São essas pessoas de grande competência que vão aprimorar as ações políticas e consolidar um partido ainda melhor para o Mato Grosso do Sul”, assegurou Dagoberto.

Eleições 2018

Já pensando nas próximas eleições, Dagoberto está confiante na composição de uma chapa pura do partido. O deputado afirmou que dialoga com alguns nomes que prestigiaram a convenção, como é o caso do professor Antônio Carlos Biffi (PT) e Ricardo Ayache. “A nossa conversa é para montar um amplo projeto de governo. Ciro Gones é o nosso candidato à presidência da República e agora o PDT analisa todas as conjunturas para estabelecer os candidatos aos outros cargos”, explicou Dagoberto.

Dagoberto destacou ainda que as articulações vão se concretizar na apresentação de um candidato ao governo do Estado. “Eu vi o Odilonzinho se emocionar com a classe política que está desmoralizada. Está muito difícil para nós dizermos que somos políticos, mas nós do PDT podemos dizer que fazemos a diferença porque nenhum deputado ou senador do nosso partido está envolvido em escândalos. Isso nos dá a tranquilidade necessária para apresentarmos um candidato ao governo do Estado”, ressaltou.

Sobre as próximas eleições, Lupi anunciou que o chegou a hora do PDT. “Nós vamos fazer a diferença, chegou a nossa vez, não seremos um puxadinho de partido nenhum”, finalizou Lupi.

Movimento das mulheres e sindicatos

Aproveitando a visita do presidente nacional do partido, Carlos Lupi, o Movimento das Mulheres do Estado e Municípios apresentou o Projeto Prever que trabalha com o empoderamento da mulher negra e contra o abuso sexual de crianças e adolescentes.

“Esse projeto desenvolve ações para a prevenção do abuso de meninas pois a violência muitas vezes acontece enquanto elas ainda são crianças. Combater esse grave problema social é a nossa bandeira”, afirmou Raquel Costa, presidente do PDT Mulher Municipal.

Também fazem parte do Projeto e estavam presentes na cerimônia as senhoras Madalena Pereira da Silva, presidente da Ação Mulher PDT estadual, e Rosa Maria da Silva, secretária-geral do Movimento das Mulheres Negras.

Representantes de sindicatos também compareceram ao evento e, destacando a atuação do partido, pediram mais ajuda para o fortalecimento da legenda no Estado.

“Quero pedir para que o PDT intervenha de alguma forma para que os trabalhadores nao sejam ainda mais prejudicados. Precisamos de ajuda para fortalecer as lutas políticas no nosso estado”, declarou Jefferson Borges Silveira, presidente da UGT (União Geral dos Trabalhadores).

Veja Também

Comentários