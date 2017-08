A Odebrecht afirmou nesta sexta-feira, 25, em nota, que colabora com a Justiça do Brasil e dos demais países em que atua. O Odebrecht afirmou que reconheceu os erros, pediu desculpas públicas e assinou um acordo de leniência com as autoridades do Brasil, Estados Unidos, Suíça, República Dominicana, Equador e Panamá.

A empreiteira disse ainda no comunicado que está "comprometida a combater e não tolerar a corrupção em quaisquer de suas formas".

