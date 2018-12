Obras do Reviva Campo Grande seguem na Avenida Mato Grosso

A intervenção na Avenida Mato Grosso está sendo feita visando a melhoria da captação das águas pluviais - Foto: Divulgação

Dando sequência às obras do Reviva Campo Grande, a Prefeitura iniciou nesta semana, os trabalhos na Avenida Mato Grosso, próximo a Avenida Calógeras. O serviço que está sendo executado é o de drenagem, e deve ser finalizado em dois meses e meio pela construtora executora dos trabalhos.

Neste intervalo de tempo, as interdições serão feitas alternadamente. A primeira via a ser fechada foi a Calógeras. Na última semana, o trecho entre a Ernesto Geisel e Calógeras foi interditado e permanece fechado no sentido bairro-centro. Já a pista sentido centro-bairro está liberada para o tráfego.

A intervenção na Avenida Mato Grosso está sendo feita visando a melhoria da captação das águas pluviais em uma região que há anos vem sofrendo com intenso acúmulo de água das chuvas.