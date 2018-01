Obra de Qualidade é uma das marcas do governo, diz Rose depois de visitar Corumbá

O anúncio foi feito em encontro com o prefeito de Ladário, Carlos Ruso, vereadores e outras lideranças locais, com base no compromisso feito pelo governador Reinaldo Azambuja - Foto: Assessoria do Governo de Mato Grosso do Sul

“Em Corumbá e nos demais 78 municípios do Estado, a realização de obras de qualidade é uma das marcas da gestão Reinaldo Azambuja”, avaliou a governadora em exercício, Rose Modesto, depois de visitar a Cidade Branca juntamente com o engenheiro Marcelo Miglioli, secretário estadual de Infraestrutura.

“Acompanhando de perto as obras, o secretário Marcelo, junto com a sua equipe, verifica o andamento correto dos serviços e garantem a boa aplicação do dinheiro público”, afirmou Rose durante visita técnica ao recapeamento de 102 quadras urbanas no município.

Obra de qualidade não é só discurso. O secretário Marcelo Miglioli explica que “por orientação do governador Reinaldo Azambuja nenhuma obra é executada sem antes elaborarmos o projeto executivo que oferece toda a especificação técnica necessária para a obra ser bem construída e no preço certo”.

Outra coisa importante a dizer é que estamos tendo o cuidado de trabalhar junto com as Prefeituras para atender as reais necessidades da população de cada município. “Conversando com os prefeitos, aplicamos melhor o dinheiro disponível naquilo que realmente é prioridade para as pessoas”, assinala.

Rose Modesto, juntamente com Marcelo Migioli e Carlos Coimbra, secretário de Saúde, estiveram na frente de obras que recapeia 102 quadras no município, com investimentos de R$ 11 milhões. As 102 quadras que serão contempladas pelo recapeamento estão situadas nas vias: João Bosco da Mota, Rio Grande do Norte, Marechal Deodoro, Pernambuco, Edu Rocha, Luiz Feitosa Rodrigues, Dom Pedro II, Major Gama, São Paulo, 15 de Novembro, 13 de Junho, Cuiabá, Gabriel Vandoni de Barros, Delamare, Alan Kardec, Marechal Floriano, Oriental, Cáceres, Sargento Aquino, Nossa Senhora de Fátima, São Judas Tadeu e avenidas General Rondon e Rui Barbosa.

Durante a visita que aconteceu na semana passada, Rose e Miglioli anunciaram investimentos de R$ 1,5 milhão do Governo do Estado em obras de recapeamento de vias públicas em Ladário. O anúncio foi feito em encontro com o prefeito de Ladário, Carlos Ruso, vereadores e outras lideranças locais, com base no compromisso feito pelo governador Reinaldo Azambuja.

“O recurso está garantido e a obra será contratada após projeto técnico. Este é um governo que trabalha com responsabilidade e planejamento. Todos os compromissos do Reinaldo Azambuja com os municípios serão cumpridos em 2018”, afirmou Marcelo Miglioli.