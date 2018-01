Nesta quarta-feira (17), as atividades da caravana começarão por Três Lagoas em razão do feminicídio ocorrido no último dia 14 - Foto: OAB-MS

Com o crescimento no número de casos de violência contra a mulher registrado no Estado, a Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS), lança campanha contra feminicídio. Nesta segunda-feira (15), o Presidente Mansour Elias Karmouche recebeu as advogadas juntamente com o Diretor-Tesoureiro, Stheven Razuk.

Membros da Comissão de Direito Sistêmico juntamente com as Conselheiras Eclair Nantes e Eliane Potrich farão visitas as cidades com maior índice de violência contra a mulher em Mato Grosso do Sul.

Nesta quarta-feira (17), as atividades da caravana começarão por Três Lagoas em razão do feminicídio ocorrido no último dia 14.

Na sequência, as cidades-polo Dourados/Ponta Porã, Corumbá, Nova Andradina, assim como São Gabriel/Coxim, além de Paranaíba.