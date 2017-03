“O consumidor precisa saber sobre os seus direitos”, reforça vereador durante Audiência Pública

Comemorar as conquistas já alcançadas, quais os caminhos a trilhar daqui pra frente e como seguir na luta para uma sociedade mais justa e igualitária. Este foi o propósito da Audiência Pública desta sexta-feira, 17 de março, proposta pela Comissão Permanente de Defesa do Consumidor, composta pelos vereadores Papy (presidente), Ademir Santana (vice), Gilmar da Cruz, William Maksoud e João César Mattogrosso. A audiência, aberta ao público, foi realizada no Plenarinho "Edroim Reverdito", na sede da Câmara Municipal de Campo Grande.



Com o tema “Os avanços na luta em defesa do consumidor”, a reunião foi intermediada pelo vereador Papy e contou com a presença e participação de representantes dos setores consumeristas públicos e privados, que fizeram o uso da palavra promovendo reflexão e debate acerca do tema.



Segundo o vereador Papy, esse encontro foi muito mais do que apenas comemorar pela Semana do Direito do Consumidor, em alusão ao Dia Mundial do Consumidor marcado no dia 15 de março. “Ressaltar as conquistas, valorizar todo o progresso que já tivemos até aqui é importante. Mas, mais importante e necessário ainda é transmitir a informação. O consumidor precisa saber sobre os seus direitos e foi por isso que batemos nessa tecla durante toda a semana, levando este assunto à tona pelas redes sociais e à tribuna, durante nossa sessão ordinária. Conhecimento é a chave para seguir na luta e, dessa forma, transformar, cada vez mais e pra melhor, as relações de consumo e do consumidor”.



O superintendente do Procon-MS, Marcelo Salomão parabenizou a iniciativa e pontuou os avanços na luta em defesa do consumidor, principalmente com a instalação do Procon Municipal, por meio da criação da Subsecretaria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor de Campo Grande. "Esse é um dos avanços mais importantes, devido à proximidade com a comunidade e a função principal do Procon Municipal que é a conciliação, um dos caminhos mais importantes para solução do litígio. O Judiciário não suporta mais a quantidade de demanda. A solução vem tardia e causa prejuízo pro consumidor. O Procon traz mais garantias, mais objetividade, para que o consumidor seja garantido no seu direito", disse.



A Audiência Pública contou ainda com a participação do adjunto da Subsecretaria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor de Campo Grande, Fernando Claudino, da Defensora Pública do Núcleo Institucional de Promoção e Defesa do Consumidor e demais matérias Cíveis Residuais, Drª. Jane Inês Dietrich, do gerente de Operação do Grupo América Móvel/ NET-Claro-Embratel, Paulo Bernardi, do assessor jurídico da Associação Sul-Mato-Grossense de Supermercados (AMAS), João Luiz Rosa Marques, da representate da Águas Guariroba, Ana Paula Molina e do assessor de imprensa da Câmara de Dirigentes Lojistas de Campo Grande, Marcelo Varela.



