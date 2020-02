“O carnaval não pode acabar por conta de um e outro que quer realmente só causar prejuízo”, defende Cel David ao elogiar o trabalho da PM

O deputado estadual Coronel David (PSL) fez questão de defender todas as ações da PM - Foto: Divulgação/Assessoria

A discussão ainda prolongada sobre fatos isolados nos festejos de Carnaval da Capital acabou gerando um balanço positivo para a Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, e o deputado estadual Coronel David (PSL) fez questão de defender todas as ações da PM que resultaram não só em prisões dos mais exaltados, como também em números positivos como redução de acidentes com vítimas e afastou motoristas alcoolizados das ruas.



“Aqui em Campo Grande ocorreram alguns excessos, então eu concordo com um local adequado, mas sobretudo temos que estar atentos quanto algumas pessoas que não tem o intuito de se divertirem e acabam estragando a festa de quem quer se divertir. E venho fazer uma defesa da minha instituição, da Polícia Militar, que estiveram cumprindo o dever constitucional de proteger as pessoas. Os policiais estavam atuando e agiram em relação a alguns que partiram para a desordem”, pontuou sobre algumas críticas nas redes sociais.



David, que já foi comandante da Polícia Militar do Estado lembrou que a ação foi totalmente correta. “Ora, ninguém estava lá que não fosse pela imperiosa necessidade de proteger as pessoas, e se alguém não sabe viver em paz, respeitar o direito das pessoas, o Estado precisa atuar e a PM atuou em relação aqueles que não sabem se divertir. Agora, diante do que aconteceu é o momento de refletir e verificar onde foi que o poder público poderia ter agido com a melhor consonância do desejo dessas pessoas que gostam da festa, para não afastar aqueles que sabem aproveitar. O carnaval não pode acabar por conta de um e outro que quer realmente só causar prejuízo”.



“O trabalho da nossa Polícia Militar é o melhor do Estado e graças a ações de prevenção, orientação e repressão quando foi preciso tivemos redução de 30% dos acidentes com vítimas em nossa Capital, só para citar um exemplo dos números”, elogiou ao finalizar sua fala, inclusive na tribuna da Assembleia Legislativa.