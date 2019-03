“O agronegócio sustenta os outros setores econômicos do País”, afirma Zé Teixeira

Agronegócio é muito importante para o desenvolvimento da economia, afirma Zé Teixeira

O deputado estadual Zé Teixeira (DEM), 1º secretário da Casa de Leis, comentou a declaração do secretário especial de Assuntos Fundiários do Ministério da Agricultura, Luiz Antônio Nabhan Garcia, contida em um vídeo. “Nabhan afirmou que o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária [Incra] é o gestor de todas as questões fundiárias. Nenhuma propriedade no Brasil será incluída indevidamente no Sistema de Gestão Fundiária [Sigef]. Ele também disse que só será incluída no Sigef a propriedade onde já existe efetivamente uma reserva indígena homologada e com decreto presidencial e, eventualmente em júdice com trânsito em julgado. O Incra também terá 30 dias para entregar tudo regularizado”, relatou o parlamentar.

Zé Teixeira considera o fato uma enorme vantagem para o setor do agronegócio no País. “O produtor rural era impedido de exercer seus direitos, fazer financiamentos, créditos. Acredito que agora o g começa a ser valorizado o único setor que sustenta o Brasil, o agronegócio. Todos os outros setores dependem da agricultura e pecuária. O presidente tem que tocar o Brasil pra frente. Quando há uma grande produção no Brasil, o Produto Interno Bruto [PIB] aumenta consideravelmente. Para que esse alicerce exista, temos que tentar eliminar a burocracia”, constatou o 1° secretário da Casa de Leis.

O parlamentar também falou sobre o Decreto 9725, publicado no dia 12 de março no Diário Oficial da União. “Em apenas uma canetada, o presidente exonerou vinte mil cargos comissionados em Brasília. Que o recurso que vai sobrar destes salários seja investido na segurança pública, saúde e educação”, completou o deputado Zé Teixeira.