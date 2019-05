Novo programa da TV Assembleia exibe as sessões do Parlamento Jovem

Deputada estudante Natállia Braga convida as pessoas para assistirem ao novo programa da TV ALMS

A TV Assembleia Legislativa estreia nesta segunda-feira (13) o Programa Parlamento Jovem. O programa irá mostrar o que aconteceu nas últimas sessões ordinárias do projeto, que está em sua 6ª edição.

A cada programa, o telespectador da TV ALMS pode acompanhar o que foi proferido na palestra de abertura, bem como nas discussões realizadas pelos deputados estudantes em tribuna. No primeiro programa, o Parlamento Jovem trouxe ao Plenário Deputado Júlio Maia a psicóloga Ana Flávia Weis, que apresentou aos jovens uma palestra com o título “Como Não Fazer A Sua Mãe Padecer no Paraíso”.

Os deputados ainda falaram sobre as recentes medidas anunciadas pelo Governo Federal e convidaram um aluno do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS), campus Campo Grande, para comentar sobre as comemorações dos dez anos da entidade. O Programa Parlamento Jovem é exibido na grade de programação da TV Assembleia, pelo canal 9 da NET, e também pelo canal da ALMS no Youtube. Para assistir o bate-papo clique aqui.