Novo programa da TV ALEMS aborda questões importantes para a juventude

A partir deste sábado (2), estreia o novo programa da TV Assembleia chamado Juventude em Pauta. A proposta é abordar temas que privilegiem as pessoas que têm entre 15 e 29 anos, faixa etária definida como jovem para o Estatuto da Juventude no Brasil.

O programa é apresentado pela jornalista Fernanda Kintschner, que recebeu no estúdio o subsecretário estadual de Políticas Públicas para a Juventude, Ian Leal e o superintendente de Administração das Regionais da Secretaria Estadual de Educação, Juari Lopes Pinto.

Eles explicaram quais políticas públicas estão em vigência aos jovens sul-mato-grossenses, quais são os desafios e o que está sendo feito para diminuir a evasão escolar e aumentar as possibilidades do primeiro emprego.

Após a estreia, o programa vai ser exibido na grade de programação da TV Assembleia no sábado às 13h30, com reprise às terças, 15h30, e às quintas, 15h. O conteúdo também ficará disponível no canal da Assembleia Legislativa no YouTube.