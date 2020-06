Novo comandante da Polícia Militar é o entrevistado do Programa PM-MS em Ação

Nesta edição do programa PM-MS em Ação, a Capitã PM Gabriella Fernandes, jornalista da Polícia Militar, entrevista o novo Comandante-Geral da instituição, coronel PM Marcos Paulo Gimenez.

O programa traz os planos para nova gestão, nos aspectos operacionais, de ensino, projetos sociais, além de mostrar à população como a PM-MS está atuando frente ao Coronavírus.

O PM-MS em Ação é uma parceria da Assessoria de Comunicação Social da Polícia com a TV Assembleia e é exibido no canal 9 da Net, com uma edição especial por mês, cada programa aborda um assunto diferente. Além de sexta-feira às 14h, o programa também é exibido aos sábados, às 15h30, segundas, às 14h e quartas, às 15h. Também é possível conferir as edições do programa no canal do Youtube da ALEMS.

Confira a entrevista: