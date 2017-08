Nove partidos encaminharam voto a favor ao parecer e sete são contrários

Dezessete partidos já fizeram o encaminhamento de voto para a apreciação do parecer da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). Nove partidos se declararam a favor do parecer que sugere a derrubada do processo contra o presidente Michel Temer, sete grupos declararam ser contra o relatório produzido pela comissão e um partido, o PV, liberou a bancada para a votação.

Até agora, PP, PMDB, PR, PSD, DEM, PTB, PRB, Solidariedade e PSC anunciaram encaminhamento de voto a favor do parecer produzido pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), que vai contra o processo produzido pela Procuradoria-Geral da República (PGR) contra o presidente Temer. Juntos, esses partidos têm 283 parlamentares.

Por outro lado, PT, PSDB, PSB, PDT, PCdoB, PPS e PHS encaminharam voto contra o parecer. Ou seja, apoiam o processo vindo da PGR e, assim, são contra a continuidade do governo Michel Temer. Esse grupo de partidos tem 168 parlamentares na Casa.

Apesar do encaminhamento de voto, DEM e PSDB não fecharam questão sobre o tema e houve apenas a orientação da bancada. Ou seja, votos poderão ser divergentes do encaminhamento feito no plenário.

