Nova UTI da Cassems ajuda desafogar rede pública, diz Felipe

Após solenidade de inauguração, Felipe participou de visita técnica na nova ala pediátrica.

O deputado estadual Felipe Orro parabenizou o médico e presidente da Cassems, Ricardo Ayache, pelo trabalho realizado frente à entidade e por mais esta ampliação do atendimento infantil no Hospital Cassems de Campo Grande que agora, conta com a Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica. A nova ala inaugurada na manhã desta quinta-feira (21) tem capacidade para 10 leitos, sendo uma cama em casos que necessitam de isolamento, e irá ajudar a desafogar a rede pública de saúde através de convênio firmado com o Governo do Estado para o atendimento de pacientes do SUS (Sistema Único de Saúde).

Felipe é vice-presidente da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa e destaca que a obra entregue é um presente pra Campo Grande e Mato Grosso do Sul. “Com a UTI neonatal, são mais 10 leitos que vão salvar vidas, vidas de crianças que terão um atendimento de primeira qualidade em um hospital moderno e que atende todas as normas técnicas. Parabenizo o presidente da Cassems, meu amigo Ricardo Ayache, que tem feito uma grande gestão e em nome dele, parabenizo também a todos os servidores públicos do Estado”.

A obra foi feita com investimento próprio do hospital e contra partida do Estado. Ao todo, foi investido R$ 1,5 milhão para aquisição de equipamentos específicos como incubadoras, berços, camas hospitalares, respiradores e mobiliário, tudo isso em um espaço novinho e colorido para receber as crianças - de 29 dias até 12 anos - durante as internações.

Uma equipe multidisciplinar, formada por médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, psicólogos e nutricionistas, estará à disposição 24 horas.

Com os novos leitos, o Hospital Cassems de Campo Grande contribui para suprir parte da demanda reprimida no Estado na questão do atendimento aos casos graves.

Participou da inauguração representando o governador Reinaldo Azambuja, o Secretário Estadual de Saúde, Geraldo Resende; entre outras autoridades.