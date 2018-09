Nova pesquisa confirma liderança de Nelsinho na corrida ao Senado

Na reta final, Nelsinho Trad continua liderando a pesquisa eleitoral - Divulgação

Em nova pesquisa divulgada nesta segunda-feira (17), o Instituto Ranking Comunicação e Pesquisa aponta ampliação da vantagem do candidato Nelsinho Trad (PTB) – ex-prefeito de Campo Grande por dois mandatos – na disputa pelo Senado Federal por Mato Grosso do Sul.



Com um intervalo de confiança em 95%, e margem de erro de 2,83% para mais ou para menos, o levantamento coloca Trad, tanto na pesquisa espontânea, quanto na estimulada. Na primeira, com 14,50% das intenções de voto. O segundo colocado contaria com pouco mais que a metade das intenções de voto: 8,25%, e estaria em empate técnico com o terceiro colocado na pesquisa, que tem 7,41%.



Na pesquisa estimulada – em que é explicitado aos entrevistados que serão necessários dois votos para o Senado nestas eleições e ainda são apresentados os nomes dos candidatos –, Nelsinho desponta com 40,41% das intenções de voto. O segundo colocado na pesquisa aparece com 18,08% e o terceiro, com 17,16%, o que configura, mais uma vez, um empate técnico entre segundo e terceiro colocados.





Segundo o instituto, no levantamento realizado entre os dias 11 e 16 de setembro, foram entrevistados 1.200 eleitores de 20 municípios do estado: Campo Grande, Sidrolândia e Maracaju; Dourados, Ponta Porã e Amambaí; Caarapó, Naviraí e Ivinhema; Nova Andradina, Rio Brilhante e Corumbá; Miranda, Aquidauana e Anastácio; São Gabriel do Oeste, Coxim e Paranaíba; Aparecida do Tabuado e Três Lagoas.

A consulta está registrada no Tribunal Regional Eleitoral (TRE) e no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), respectivamente, com os números MS-00919/2018 e BR-08846/2018.