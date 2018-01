Nova ministra do Trabalho tomará posse na próxima terça-feira

Nomeada nesta quinta-feira, 4, como nova ministra do Trabalho, a deputada Cristiane Brasil (PTB-RJ) tomará posse no cargo na próxima terça-feira (9). Segundo convite distribuído pela pasta, o evento está marcado para 15 horas no Salão Leste do Palácio do Planalto.

A escolha de Cristiane para o cargo foi articulada pelo pai da deputada, o ex-deputado federal Roberto Jefferson, presidente nacional do PTB e delator do esquema do Mensalão do PT. Durante a negociação, a parlamentar estava em viagem para passar o réveillon no Nordeste, de onde só retornou para o Rio de Janeiro na noite de quarta-feira (3).

Segundo apurou o Broadcast Político, serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado, Cristiane conversou nesta quinta-feira com o presidente Michel Temer por telefone, quando ele teria dado boas-vindas à nova ministra. A deputada assumiu o cargo após o então titular da pasta, o deputado Ronaldo Nogueira (PTB-RS), pedir demissão sob argumento de que precisa se dedicar a sua campanha à reeleição no pleito de 2018.