Nova fase da Operação Greenfield mira em parceiro da J&F

O mandado de prisão temporária na 2ª fase da Operação Greenfield, deflagrada nesta quarta-feira, 8, pela Polícia Federal, é contra o empresário Mauro Celso Lopes, antigo parceiro de negócios da holding J&F, segundo investigadores.

A Polícia Federal informou que 30 policiais federais cumprem sete medidas judiciais nos Estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Todas ações acontecem por determinação do juiz Vallisney de Souza, titular da 10ª Vara da Justiça Federal no DF.

A primeira fase da Greenfield foi deflagrada em setembro do ano passado. A investigação apura desvios de R$ 8 bilhões nos fundos de pensão Funcef, Petros, Previ e Postalis.

