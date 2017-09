Nova denúncia contra Temer e reforma política agitam semana em Brasília

O deputado Dagoberto Nogueira (PDT) tem uma série de compromissos políticos nesta semana em Brasília. O parlamentar aguarda a decisão do Ministério Público de apresentar uma nova denúncia contra Michel Temer que deve sacudir ainda mais o tabuleiro do poder. Na Câmara, a expectativa é votar algumas alterações nas regras eleitorais. Enquanto a crise política se acentua, a Câmara tenta aprovar uma reforma que pode piorar o que já esta ruim.

Nesta terça-feira, a Câmara retoma a votação da Proposta de Emenda Constitucional que cria um fundo público para financiar as campanhas políticas. Reservar o equivalente a R$ 3,6 bilhões é um exagero em tempos de crise, mas é preciso estabelecer esse tipo de financiamento para que os processos eleitorais não sejam dominados por poucos. “A democracia precisa ser exercida por todos. Sem um fundo justo, alguns poucos candidatos milionários terão muito mais chances de vencer os pleitos atropelando aquelas candidaturas mais humildes. Precisamos chegar a um valor razoável”, declarou Dagoberto.

Na iminência de deixar o cargo de procurador-geral, Rodrigo Janot tem apenas esta semana para fazer as últimas denúncias. Agora com uma parte dos delatores presa, a denúncia se solidifica ainda mais e torna as possibilidades de rechaçá-la na Câmara ainda menores. “O balcão de negócios conseguiu barrar a primeira denúncia, mas é cada vez mais crítica a situação de Temer. A população precisa acompanhar de perto este processo pois agora os votos para salvar Temer estão cada vez mais caros. Estão sangrando um país para manter um criminoso no comando”, afirmou Dagoberto.

Além destas duas grandes pautas políticas, Dagoberto também participará de audiência para debater as privatizações anunciadas. Neste evento organizado pelo PDT, Dagoberto se posicionará contra esse grande “feirão de empresas públicas” para pagar um rombo que vem sendo criado pela incompetência daqueles que não possuem projeto para o país. “O governo oferece a preços baixíssimos empresas estratégicas para o país. Este governo sem propostas só anuncia cortes e vendas em uma estratégia completamente caduca para tirar o país da crise. Não vamos aceitar esses espúrios balcões de negócios”, declarou Dagoberto.

