Governo de MS lamenta a morte do coordenador regional Edilson Seikó Miahira

O Governo do Estado de Mato Grosso do Sul lamenta a morte do coordenador regional Edilson Seikó Miahira. Ele veio a óbito na madrugada desta terça-feira (21), após passar por um procedimento cirúrgico para a retirada de um tumor no intestino. Seikó atuou como vereador por dois mandatos em Jaraguari e também presidiu a UCV/MS (União das Câmaras de Vereadores de Mato Grosso do Sul) de 2009 a 2013.

Atualmente, Seikó fazia parte da equipe de Coordenadores Regionais, responsáveis por aperfeiçoar o papel do Estado nas cidades e promover a municipalização, a busca de uma gestão democrática, ouvindo as demandas e as propostas de prefeitos, vereadores e dos cidadãos.

O velório está sendo realizado na capela Monte Fuji das 9 às 15h30. O sepultamento será às 16h, no cemitério Santo Antônio. Deixamos nossas mais sinceras condolências à família e amigos por esta inestimável perda.

