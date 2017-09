Nossa Senhora do Perpétuo Socorro pode ser a padroeira de MS

O presidente da Assembleia Legislativa Junior Mochi (PMDB) e o deputado estadual Dr. Paulo Siufi (PMDB) apresentaram, na sessão ordinária desta quinta-feira o Projeto de Lei que institui “Nossa Senhora do Perpétuo Socorro” a padroeira de Mato Grosso do Sul. A matéria ainda inclui no Calendário Oficial de Eventos do Estado o dia 27 de junho como a data festiva de honras para a padroeira.

Conforme Siufi, a devoção à Perpétuo Socorro é conhecida em todo o mundo e merece esta homenagem. “Trata-se de uma das festas mais antigas do catolicismo. Jesus é o Perpétuo Socorro. Nossa Capital tem uma das paróquias mais belas, com a vocação de atender aos habitantes da margem direita do Córrego Segredo, o que motivou ainda mais essa proposta”, ressaltou.

História

Nossa Senhora do Perpétuo Socorro é um título que os cristãos deram a Maria em homenagem e agradecimento a sua atenção constante e eterna para com a humanidade. No século XV, um comerciante roubou a imagem de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro para vendê-la. Durante sua travessia do mar Mediterrâneo, uma violenta tempestade quase fez o navio naufragar.

Após chegar em Roma, ele adoeceu. Arrependido, contou a um amigo sua história e pediu para que devolvesse o ícone a uma igreja para ser venerado pelos fiéis. No dia 27 de março de 1499, foi entronizado na Igreja de São Mateus, ficando lá por mais de 300 anos.

