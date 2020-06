Nos 96 anos de Maracaju, Reinaldo e Riedel destacam potencial econômico do município

(Foto: Arquivo)

O governador Reinaldo Azambuja destacou, nesta quinta-feira, 11 de junho, o potencial do município, que está completando 96 anos de emancipação político administrativa, manifestando orgulho por ter sido acolhido na cidade onde vive e a confiança da população que o escolheu para ser prefeito.

“Tenho muito orgulho de ter vivido parte da minha trajetória nesta cidade que acolheu a mim e minha família. Por aqui, construímos uma história cheia de lutas, desafios, que o tempo não vai apagar, marcadas por circunstâncias que fortaleceram ciclos importantes de nossas vidas. É uma grande honra e uma enorme responsabilidade trabalhar no processo de modernização de MS e com isso colaborar para o desenvolvimento desta região”, afirmou.

O secretário de Governo e Gestão Estratégica, Eduardo Riedel, também divulgou, pelas redes sociais, mensagem pelos 96 anos de Maracaju, lembrando que “é a cidade onde minha mãe nasceu e criei parte da vida de meus filhos. É com muito orgulho que transmito à população meus parabéns e minha solidariedade nesses momentos tão difíceis que todos nós estamos passando. Aqui está minha origem”, lembrou.

ReinaldopcAzambuja também disse que segue fiel às suas origens, como um produtor e porta-voz do meio rural e, sobretudo, empunhando a bandeira do desenvolvimento. Conseguiu, em dois mandatos como prefeito, a partir de 1996, mudar o perfil econômico-social de Maracaju, hoje a quinta economia do Estado. “Sou muito grato a Maracaju, onde aprendi que defender os interesses dos municípios é a ação mais direta da interlocução popular, pois é na cidade e no campo, nos limites dos municípios, que a população vive. Nesse momento em que todos nós somos obrigados a manter distância e cumprir normas sanitárias em razão da pandemia de covid-19, manifesto à população, especialmente os moradores de Maracaju, minha crença e esperança que logo estaremos retomando o ritmo de trabalho, buscando o desenvolvimento econômico e o progresso social. Parabéns Maracaju, um exemplo de força e superação”.

Maracaju é o maior produtor de soja e milho de MS, conhecida pela tradicional festa da linguiça e berço de personalidades artísticas e políticas, entre eles Walter de Castro, o cineasta Davi Cardoso, Délio e Delinha, além do músico carioca Rogério Skylab, que morou por 28 anos na cidade.