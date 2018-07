Normalização da economia é fundamental para ampliar investimentos, diz Meirelles

O pré-candidato à Presidência da República pelo MDB, Henrique Meirelles, avaliou que a normalização da economia brasileira é fundamental para aumentar a atração de investimentos privados - nacionais e internacionais - em projetos de infraestrutura.

Ele voltou a defender a aprovação de reformas, como a da Previdência, para reduzir a despesa obrigatória do governo, abrindo assim espaço para o investimento público. "Existe interesse nos investimentos no País, desde que o risco Brasil caia. Com boas regras e normalidade na economia, vamos transformar o Brasil em um canteiro de obras", afirmou ele nesta quarta-feira, 18, em palestra no Fórum de Mobilidade da ANPTrilhos.

Para Meirelles, os últimos presidentes do País não definiram o transporte público de passageiros como uma das prioridades de seus governos. "Cada vez mais a consciência nacional passa a demandas das autoridades a melhoria dessa questão", afirmou.

O pré-candidato reafirmou que seu governo garantirá a segurança e criará um ambiente mais favorável aos investimentos privados no setor de transportes sobre trilhos. "Temos que fazer que isso seja um compromisso de nação, e não apenas de governo", acrescentou.

Os presidenciáveis Ciro Gomes (PDT), Geraldo Alckmin (PSDB) e Levy Fidelix (PRTB) também participarão do evento nesta quarta-feira.