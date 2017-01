Nomeados o diretor do Ipea e secretários do Ministério do Desenvolvimento Social

O ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, nomeou o economista José Ronaldo de Castro Souza Júnior para o cargo de diretor de Estudos e Políticas Macroeconômicas do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea).

Também foram preenchidos vários cargos no Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário. Foram publicadas no Diário Oficial da União desta quarta-feira, 18, as nomeações de Vinícius de Oliveira Botelho para a secretaria de Avaliação e Gestão da Informação, Halim Antonio Girade para a secretaria Nacional de Promoção do Desenvolvimento Humano, Elisabete Roseli Ferrarezi para a secretaria de Inclusão Social e Produtiva, além de diretores e assessores da pasta.

