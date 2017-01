Nomeados diretores no Ministério da Justiça e Enap

O ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, nomeou Luiz Roberto Ungaretti Godoy diretor do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional da Secretaria Nacional de Justiça, do Ministério da Justiça. Foi exonerado do mesmo cargo Ricardo Andrade Saadi.

Também foi nomeada Iara Cristina da Silva Alves para o cargo de diretora de Formação Profissional e Especialização da Fundação Escola Nacional de Administração Pública (Enap). Maria Stela Reis foi exonerada da diretoria.

