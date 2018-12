Nomeado interventor por Temer, Denarium assume governo de Roraima

Marcelo Camargo/Agência Brasil

O governador eleito de Roraima, Antonio Denarium, assumiu hoje (10) o comando do estado, como interventor nomeado pelo presidente Michel Temer.



"Terei a honrosa missão de iniciar a recuperação fiscal e buscar o reequilíbrio da governabilidade, tendo como meta número 1 pagar os salários atrasados dos nossos servidores públicos", afirmou Denarium, em nota publicada nas redes sociais.

No início da manhã, Denarium se reuniu com a governadora Suely Campos, afastada do cargo. O governador eleito disse que o trabalho será feito com "seriedade, transparência e, principalmente, responsabilidade com a gestão dos recursos públicos". "Não iremos descansar até que essa situação seja totalmente resolvida", afirmou Denarium.

A intervenção federal em Roraima foi definida na última sexta-feira (7), mas o decreto foi publicado hoje. No último sábado (8), Temer submeteu a decisão aos conselhos de Defesa Nacional e de Segurança Nacional.

De manhã, o governador eleito comandou uma reunião com a participação do secretário de Fazenda, Eduardo Pazuello, indicado por Temer, e futuro vice-governador, Frutuoso Lins, e assessores, entre eles, Disney Mesquita, da Casa Civil, Ailton Vanderlei, da Saúde, Leila Perossolo, da Educação, e Marcos Marques, da Comunicação.