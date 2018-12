No Twitter, Temer confirma construção duas pontes entre Brasil e Paraguai

O presidente Michel Temer usou o Twitter para confirmar a construção de duas pontes entre o Brasil e o Paraguai. Temer afirmou que vai se reunir na sexta-feira, 21, com Mario Abdo, presidente do Paraguai. No encontro, marcado para acontecer em Foz do Iguaçu, será assinada uma declaração para construção de duas pontes.

Conversei com o presidente do Paraguai, Mario Abdo. Nos reencontraremos nesta sexta-feira em Foz do Iguaçu para a assinar declaração que possibilitará a construção de duas pontes entre Brasil e Paraguai. — Michel Temer (@MichelTemer) 18 de dezembro de 2018