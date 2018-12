No Twitter, Bolsonaro e ministro italiano trocam elogios sobre caso Battisti

O presidente eleito, Jair Bolsonaro, escreveu nesta sexta-feira, 14, em sua conta pessoal do Twitter, um agradecimento ao ministro do Interior da Itália, Matteo Salvini, a respeito do italiano foragido Cesare Battisti.

Em italiano e em português, Bolsonaro agradeceu a "consideração de sempre" de Salvini. "Que tudo seja normalizado brevemente no caso deste terrorista assassino defendido pelos companheiros de ideais brasileiros! Conte conosco!".

Mais cedo hoje, Salvini escreveu na rede social que um foragido que "goza da vida nas praias do Brasil, na cara das vítimas, me deixa com raiva! Faço grande mérito ao presidente Jair Bolsonaro que ajudará a Itália a fazer justiça, 'presenteando' a Battisti um futuro em sua terra natal".

Battisti foi considerado foragido pela Polícia Federal nesta sexta-feira após o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, ter feito um pedido de prisão nesta quinta, 13. A Itália pede a extradição do criminoso desde 2007, negada pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 2010. Desde a campanha eleitoral, Bolsonaro promete a captura e extradição de Battisti à Itália.