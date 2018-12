No twitter, Bolsonaro dá os parabéns ao Palmeiras pelo título

Reprodução

Cerca de dez minutos depois do início do jogo Palmeiras e Vitória, neste domingo no Allianz Parque, pela final do Campeonato Brasileiro, onde assiste à partida no camarote da presidência do clube, o presidente eleito, Jair Bolsonaro, deus os parabéns ao seu time, em sua conta pessoal no Twitter: "Parabéns ao @Palmeiras pelo título brasileiro", disse o capitão da reserva, sobre a festa palmeirense pela conquista do décimo título do Campeonato Brasileiro.

Na rede de microblog, o presidente eleito disse também: "O futebol é muito mais que torcer para um time, é um estado de espírito totalmente identificado com o brasileiro. É sempre bacana fazer parte desta festa! Um abraço a todos e obrigado pelo carinho!"

O novo presidente, no entanto, não deverá participar da entrega do troféu de campeão ao Palmeiras. A previsão é de que ele retorne ainda hoje, por volta das 20h, para o Rio de Janeiro, onde passará a segunda-feira em sua residência na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. Na terça-feira ele seguirá para Brasília, onde dará continuidade aos trabalhos do governo de transição.

A segurança no Allianz Parque foi reforçada pela Polícia Militar, em razão da presença do presidente eleito. Os policiais do Choque estão nas laterais do camarote onde ele e sua comitiva assistem ao jogo pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro. Do camarote, Bolsonaro acenou para o público do setor oeste da arena e mostrou o distintivo do Palmeiras em sua camisa verde.