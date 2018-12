No Twitter, Bolsonaro cumprimenta filho pelo aniversário e faz elogios

O presidente eleito, Jair Bolsonaro, parabenizou hoje (7) seu filho Carlos Bolsonaro pelo aniversário. Em sua primeira postagem do dia no Twitter, Bolsonaro compartilhou uma mensagem dizendo que, se não fosse o intuito de Carlos, talvez não tivesse chegado tão longe. “O primeiro a aceitar o desafio de encarar os ventos das adversidades que enfrentamos até chegar aqui.[...] Muito mais acertos que erros, Carlos sempre foi e é decisivo em nossas conversas”, afirmou sobre o segundo filho.

Na mensagem, Bolsonaro postou uma foto dos dois. O presidente eleito escreveu ainda sobre a participação de Carlos no dia em que sofreu o atentado, durante a campanha eleitoral, em Juiz de Fora, Minas Gerais.

Segundo ele, o filho usou as mãos para apertar o ferimento e conversava o tempo todo para que Bolsonaro não perdesse a consciência. “Conseguiu me acompanhar na sala de cirurgia quando, em determinados momentos, pensei no pior”, disse. “Ao longo de 23 dias no hospital, continuou comandando minha campanha pela internet, dormindo no sofá e sendo uma balança para o meu estado emocional e profissional”, acrescentou.

Na postagem, Bolsonaro fez ainda elogios à personalidade do filho e agradeceu pelo companheirismo. “Não sou muito bom com emoções expostas, mas faço questão de ser desta vez. Meu PitBull, obrigado sempre por estar por perto, jamais querendo aparecer ou ter ganhos pessoais”, escreveu.

O presidente eleito deixou hoje Brasília rumo a Pirassununga, a 200 km de São Paulo. Antes de embarcar, tomou café da manhã com militares na Base Aérea. Na cidade paulista, Bolsonaro participará da cerimônia de Declaração de Novos Aspirantes, na Academia da Força Aérea. À tarde, ele segue para o Rio de Janeiro.