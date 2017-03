'No tapetão, não', diz Dilma sobre as eleições de 2018

A ex-presidente Dilma Rousseff chamou de "mentira" a inauguração feita na semana passada pelo governo federal da transposição do Rio São Francisco, na Paraíba. Ao lado de Lula e do governador Ricardo Coutinho em um palco montado às margens da obra, Dilma disse que não haverá "tapetão" nas eleições de 2018.

"Não vamos permitir um segundo golpe. O objetivo deles é impedir que candidatos populares sejam colocados à disposição do povo. O Lula é esse candidato", afirmou Dilma. "No tapetão, não", completou a ex-presidente, dizendo que os brasileiros têm um encontro marcado com a democracia em outubro de 2018.

Temer esteve na semana passada na inauguração da obra e afirmou que não quer ter a paternidade da transposição do Rio São Francisco. "Não quero a paternidade desta obra, ninguém pode tê-la. A paternidade é do povo brasileiro e do povo nordestino", disse Temer, em uma indireta ao ex-presidente Lula, em cujo governo foi iniciada a construção do canal. A declaração foi feita após ex-presidentes petistas reivindicarem a autoria das obras na região.

Veja Também

Comentários