No Senado, Simone Tebet homenageia os 40 anos de MS

A senadora Simone Tebet (PMDB-MS) fez uma homenagem aos 40 anos do Mato Grosso do Sul, em discurso no Plenário do Senado nesta terça-feira (10). / Divulgação

A senadora Simone Tebet (PMDB-MS) fez uma homenagem aos 40 anos do Mato Grosso do Sul, em discurso no Plenário do Senado nesta terça-feira (10). O Estado foi criado no dia 11 de outubro de 1977.

“Neste 11 de outubro que todas as cuias de tereré se voltem para o alto, num brinde especial ao orgulho de ser sul-mato-grossense. Ao orgulho de uma gente honesta, ordeira, solidária e trabalhadora, que não mede esforços para construir um Estado que desponta como um dos mais prósperos do País”, disse Simone em seu pronunciamento.

Fazendo uma paródia à música Trem do Pantanal, de Almir Sater, Simone citou influências artísticas e culturais. Também comentou a pujança econômica e as belezas naturais de Mato Grosso do Sul, numa homenagem completa à sua terra natal.

“Mato Grosso do Sul - meu berço, minha casa, meu chão - é um Estado síntese do Brasil na sua história, na sua geografia e na sua gente. Um novo trem atravessa, há quarenta anos, o coração do Brasil. O meu vagão partiu de Três Lagoas, exemplo e síntese de Mato Grosso do Sul, que é exemplo e síntese do Brasil. Nesses trilhos, carrego meu coração pantaneiro, sul-mato-grossense, brasileiro. Com gratidão e fé.”

Confira na íntegra o discurso da senadora Simone Tebet (PMDB-MS):

Veja Também

Comentários