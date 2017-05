No Rio, ato na igreja da Candelária pede renúncia de Temer

Milhares de pessoas se reúnem ao redor da igreja da Candelária, no centro do Rio, às 17h30 desta quinta-feira, 18, em ato pela renúncia do presidente Michel Temer (PMDB). Organizado por diversos sindicatos e entidades estudantis e da sociedade civil, o protesto inclui uma caminhada até a Cinelândia, que deve começar por volta das 18h30.

Por enquanto, líderes de várias categorias profissionais discursam pedindo a saída de Temer e a realização de eleições diretas para presidente da República. "Eleição indireta é uma farsa", repetia ao microfone um líder sindical.

Muitas faixas e cartazes cobram eleições e fazem referências ao movimento de 1984, que também pedia eleições diretas para presidente e acelerou a queda da ditadura militar que havia começado em 1964.

Até as 17h30 o ato seguia pacífico, acompanhado pela Polícia Militar.

