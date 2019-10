No Outubro Rosa, deputado Jamilson destaca direitos da pessoa com Câncer

O deputado estadual Jamilson Name destacou hoje (15/10) a importância do Outubro Rosa como instrumento de prevenção ao câncer de mama e forma de conscientização sobre os direitos da pessoa com câncer em Mato Grosso do Sul.

Conforme dados do Sistema Único de Saúde, o câncer é a segunda principal causa de morte no Brasil, perdendo apenas para doenças do aparelho respiratório. O câncer de mama é segundo tipo mais comum de câncer na população de mulheres brasileiras. No Brasil, órgãos da saúde projetam o surgimento de 59.700 novos casos de câncer de mama em 2019.

O Outubro Rosa é o mês de conscientização sobre o Câncer de Mama. Neste período é amplamente divulgada a necessidade de prevenção do câncer de mama, por meio do autoexame. Para o deputado Jamilson, tão importante quanto conscientizar a população sobre a prevenção está a divulgação dos direitos das pessoas que convivem com o câncer.

O parlamentar ressalta que existem vários benefícios que atendem às pessoas com câncer, mas que por falta de conhecimento deixam de ser utilizados. “Nossa função é incentivar a população a conhecer as leis e seus direitos para amenizar principalmente nesses momentos de dificuldade. Então, a iniciativa tem o propósito de amenizar o sofrimento da pessoa que está em tratamento para dar uma qualidade de vida maior”, afirma Jamilson Name.

A Lei Estadual n° 5.357/2019, de autoria do deputado Jamilson, prevê a afixação de cartazes com informações a respeito dos direitos dos pacientes com câncer como aposentadoria por invalidez; recebimento de auxílio-doença; quitação de financiamento da casa própria; isenção de imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria, dentre outros. Os cartazes são fixados em unidades de saúde e locais com grande circulação de pessoas.

“Essas Leis, não somente facilitam o cotidiano das pessoas, mas, principalmente possibilitam o acesso a informações úteis e aos direitos enquanto cidadãos que precisam de atendimento e apoio do Estado”, conclui o deputado Jamilson Name.

