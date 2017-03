No interior, Casa do Trabalhador busca parcerias para inserir profissionais no mercado de trabalho

A Casa do Trabalhador de Caarapó – antigo Centro Integrado de Atendimento ao Trabalhador (CIAT) – está buscando parcerias para o encaminhamento de trabalhadores locais no mercado de trabalho. A iniciativa é do novo gestor do órgão, José Carlos Fagundes, o Cobrinha, à frente da pasta desde o início deste ano.

Cobrinha conta que, desde que está à frente do órgão, estão sendo desenvolvidas iniciativas com vistas a fomentar e fortalecer as parcerias na área de geração de emprego e qualificação profissional do trabalhador. “Estamos realizando um trabalho de visitas às empresas locais, como comércio, indústrias, sindicatos e cooperativas, realizando reuniões para falar da importância da Casa do Trabalhador para o município, firmar parcerias e ter a colaboração do empresariado na hora da contratação do empregado”, explica. Segundo o gestor, o empregador de Caarapó pode contar com a Casa do Trabalhador para participar da intermediação e recrutamento para colocação na vaga de emprego existente na empresa, pois no local existe um banco de dados completo do trabalhador que está apto para ingressar no mercado de trabalho.

A Casa do Trabalhador é um órgão de responsabilidade da Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab), vinculado ao Ministério do Trabalho e Emprego (TEM) e instalada em Caarapó através do Convênio de Cooperação Mútua celebrado entre o Governo do Estado e a Prefeitura Municipal. Foi concebido para, num único espaço, oferecer ao trabalhador e ao empregador o conjunto das ações e serviços disponíveis no Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda de MS. O objetivo é reduzir o tempo de busca do trabalhador por uma oportunidade de emprego, melhorar o seu perfil de empregabilidade e ao mesmo tempo oferecer ao empregador, profissionais dentro do perfil exigido para ocupação das vagas disponíveis em sua atividade, contribuindo assim para a sustentabilidade da política de desenvolvimento do \Estado de Mato Grosso do Sul.

Dentre as ações desenvolvidas pela Casa do Trabalhador, destacam-se: intermediação de emprego, habilitação Seguro-desemprego, emissão de Carteira de Trabalho, qualificação profissional, atendimento ao empregador e ao trabalhador informal, autônomo e temporário, público em geral, empresários que oferecem vagas de emprego e trabalhadores, em geral desempregados ou sob risco de desocupação, que buscam uma oportunidade de trabalho.

Conforme o prefeito Mário Valério, a administração municipal luta pela geração de emprego e renda. “Temos um grande desafio pela frente, pois sabemos das dificuldades que o país está enfrentando. São mais de 12 milhões de brasileiros desempregados, problema que também enfrentamos no nosso município. Mas estamos atentos e realizando ações para amenizar esse problema em Caarapó. Para isso, a Casa do trabalhador exerce um importante papel nessa área, intermediando o preenchimento de vagas no mercado de trabalho local”, pondera o líder do Poder Executivo municipal. O dirigente caarapoense diz ainda contar com o apoio das empresas dos setores comercial, industrial e de prestação de serviços. “As parcerias serão vitais para a redução do desemprego, que também atinge o nosso município”, concluiu.

A Casa do Trabalhador de Caarapó está localizada na Avenida Presidente Vargas, nº 861 (antigo CIAT). Outras informações podem ser obtidas pelos telefones (67) 3453-3192 e (67) 99987-0276 - e-mail: [email protected] O horário de atendimento é das 7 às 11 e das 13 às 16h, de segunda a sexta-feira.

