No Dia da Mulher, deputada ressalta luta pelos direitos

Em alusão ao Dia Internacional da Mulher, a Deputada Estadual Antonieta Amorim (PMDB) ressaltou a luta pela igualdade e pelos direitos da mulher no Brasil. Em evento na Casa da Mulher Brasileira, promovido pela Prefeitura de Campo Grande, a deputada lembrou que é dia de comemorar, mas que a luta acontece todos os dias.

Mais tarde, já na Assembleia Legislativa, durante a sessão, a deputada convidou a diretora técnica do Sebrae Maristela de Oliveira França para debater a participação das mulheres no cenário atual, com importante atuação no empreendedorismo e outras áreas.

De acordo com a parlamentar, “temos um dia para comemorar, mas o ano inteiro para lutar. Ainda há casos de agressão, de discriminação, de desigualdade, por isso, estou sempre lutando pelas mulheres do nosso Estado”.

Antonieta se tornou a principal referência na luta pelas mulheres em Mato Grosso do Sul com debate de ideias e projetos pelo fim da violência contra a mulher e na luta pelos direitos. Após ser eleita deputada estadual, seu primeiro projeto foi a criação de uma comissão para priorizar esses debates.

