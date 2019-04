No Dia da Mentira, pedagoga fala a deputados estudantes sobre fake news

A brincadeira do Dia da Mentira oportunizou, neste 1º de abril, a discussão de um assunto sério: a verdade. A questão foi problematizada na palestra “Comunicação violenta, mentira e fake news”, proferida pela pedagoga e ativista social, Helaine Bitencourt, antes da sessão ordinária do projeto Parlamento Jovem, realizada na tarde desta segunda-feira no Plenário Deputado Júlio Maia, na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALMS). Coordenado pela Escola do Legislativo Ramez Tebet, o projeto está na sexta edição.

Ben-Hur: "O que leva uma sociedade a celebrar a mentira?"

Antes da palestra, o coordenador da Escola do Legislativo, Ben-Hur Ferreira, deu as boas-vindas e fez rápido uso da palavra para contribuir com as reflexões sobre mentira e verdade. “Uma pergunta que devemos fazer hoje, no Dia da Mentira, é: o que leva uma sociedade a celebrar a mentira?”, questionou. E acrescentou nova pergunta, relativa a disseminação de notícias falsas: “Por que as pessoas são tão propensas em acreditar em boatos?”

As reflexões propostas por Ben-Hur foram aprofundadas durante a fala da pedagoga. No início da palestra, ela enfatizou que mentir é uma particularidade humana. “Apenas nós, humanos, mentimos”, disse, explicando que a mentira se relaciona à dissimulação e à intenção, aspectos humanos. E essa prática se torna ainda mais grave conforme as intenções de que diz e as consequências que provoca, segundo detalhou a pedagoga.

Ainda em relação à mentira, a pedagoga mencionou a mitomania (distúrbio psicológico, que faz a pessoa contar mentiras compulsivamente). Ela listou, entre outras, as seguintes características dessa patologia: ausência de nervosismo, de vergonha ou remorso depois de mentir, conduta antissocial, fantasiosa, dificuldade em seguir regras, planos e roteiros.

Um tipo específico de mentira, a fake news, também foi abordada pela pedagoga. Ela listou sete características ou modalidades de fake news: contexto falso (notícia antiga como se fosse atual, por exemplo), conexão falsa (título que não corresponde ao conteúdo), conteúdo enganoso, manipulado (adulteração de imagens, por exemplo), impositor (como informação mal utilizada), fabricado e sátira ou paródia.

Mesa Diretora na sessão desta segunda-feira do Parlamento Jovem

A palestrante orientou os deputados estudantes sobre o que fazer diante de uma possível fake news. Ela destacou os seguintes procedimentos: se a informação não tiver fonte, não a repasse; busque a fonte original; cheque o histórico de quem publicou; confira a data; se a informação tiver muitos adjetivos, desconfie; pesquise outras fontes; leia a “notícia” inteira; e, se tiver dúvida, não repasse a informação.

Na parte final da palestra, a pedagoga falou sobre comunicação não-violenta, conceito sistematizado pelo psicólogo norte-americano, Marshall Bertram Rosenberg. “Não devemos nos preocupar apenas com o que falamos, mas também com interpretação de quem nos ouve e como essa pessoa está sentindo o que estamos falando”, disse. E, numa frase, resumiu: “Demostre ao outro que você se preocupa”.

Para a melhor compreensão sobre o assunto, a pedagoga enumerou alguns princípios da comunicação não-violenta: respeitar a vida, rejeitar a violência, ser generoso, ouvir para compreender, preservar o planeta e redescobrir a solidariedade. O vídeo, intitulado “Colorindo a vida”, foi usado por Helaine Bitencourt para encerrar sua palestra.

Posse de suplentes – Terminada a palestra, teve início a sessão, presidida pela deputada estudante Natália Braga e tendo como 1º e 2º secretários os parlamentares Gustavo Henrique Stahlke e Jéssica Cristina Ilário da Silva, respectivamente. Houve posse de quatro suplentes durante o Pequeno Expediente. Assumiram Gabriel Duarte e Rebeca Eberhardt Pereira, ambos da Escola Estadual Waldemar Barros da Silva, Daniel Caetano da Silva Rocha, da Escola Estadual Joaquim Murtinho, e Aurélio Henrique Alonso Sancges, da Escola Estadual Amélio Carvalho Baís. Todos fizeram o juramento, firmando compromissos concernentes ao cargo do Legislativo.

Deputado João Henrique distribuiu livros do escritor George Orwell

No Grande Expediente e nas Explicações Pessoais, os deputados Natália Braga, Ellen Karina Marques, Gustavo Henrique e Daniel Garcia Amaral falaram sobre a importância do enfrentamento às fake news.

Livros – A sessão também foi marcada pela distribuição, feita pelo deputado João Henrique (PR), de exemplares de dois livros de George Orwell: A revolução dos bichos e 1984. Foram dez livros, cinco de cada título. No entanto, conforme sugeriu o parlamentar, os estudantes que ganharam os livros poderão empresta-los aos colegas.