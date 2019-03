No Dia da água, Felipe anuncia projeto para desestimular uso de copos plásticos

Divulgação

No dia Mundial da Água (22 de março), o deputado estadual Felipe Orro anuncia projeto que institui campanha de incentivo a não utilização de copos e xícaras de plástico. A proposta será formalmente apresentada na próxima semana e abrange todas as repartições públicas estaduais. O motivo apontado pelo deputado para apresentar o projeto são os graves danos ambientais causados pelo descarte inapropriado do plástico.

“Um copo plástico é usado por cerca de 15 segundos, em média. É o tempo de tomar um cafezinho ou um pouco de água, de refrigerante. No entanto, na natureza, demora até 400 anos para se decompor. Entope bueiros, provoca alagamentos, dissemina doenças, causa mortandade de animais aquáticos ao ser confundido com alimento. É um mal da era moderna, da comodidade, que precisa ser abolido pelo bem da vida”, disse Felipe.

Felipe Orro ainda alerta para o fato de que, segundo pesquisas, o plástico quando exposto ao calor (em contato com bebidas quentes ou usado para aquecer comida no microondas, por exemplo) libera substâncias tóxicas que podem desencadear uma série de doenças, como esterilidade masculina, diabetes, hiperatividade, câncer. Por essa razão é que o deputado propõe serem promotoras da campanha as Secretarias de Meio Ambiente e também de Saúde.

A campanha

Conforme o projeto, a campanha deverá ser desenvolvida em quatro etapas: preparação, motivação, divulgação, implantação e monitoramento. Na fase preparatória os coordenadores da campanha devem reunir dados gerais sobre o uso do material, os impactos ambientais, etc. Elaborar a campanha considerando a realidade de cada órgão, ouvindo os servidores.

Na fase seguinte, propõe trabalhar as dimensões emocionais e sensoriais incentivando os servidores a aderir a alternativas que substituam os copos e xícaras de plástico. Nessa etapa também será definido o calendário para implantação da campanha completa. O próximo passo é fixar metas para reduzir a disponibilidade do material plástico e promover o monitoramento constante para que o processo seja irreversível.

O projeto começa a tramitar após acolhimento em plenário, o que deve acontecer na sessão da terça-feira (27). Após isso, segue para a Comissão de Constituição e Justiça e, se aprovado nesse colegiado, volta a plenário para apreciação do parecer. Em seguida é encaminhado às demais comissões pertinentes e retorna ao plenário para segunda apreciação. Felipe Orro acredita que seja possível, ainda neste primeiro semestre, transformar sua ideia em lei.

Exemplo

Para dar exemplo, a campanha começou pelo Gabinete. O deputado entregou para cada servidor uma garrafa de alumínio para tomar água e afirmou que em breve vai distribuir também xícaras de porcelana. "Vamos fazer nossa parte, se cada um adotar essa postura, o problema se resolve de imediato. Mas a totalidade é difícil conseguir assim tão depressa. Então, se a maioria reduzir o uso, já será uma vitória importante. Vamos pensar que é nosso planeta, nossa casa que pede socorro. E a atitude de hoje favorece não apenas a nós, mas garante uma vida melhor para nossos netos e as gerações futuras".