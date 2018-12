'No curto prazo, não faremos oposição ao novo governo nem seremos base', diz MDB

O MDB, partido do presidente Michel Temer, vai manter uma "independência ativa" no governo de Jair Bolsonaro e no curto prazo, não fará nem oposição nem será base. "Discutiremos caso a caso", diz mensagem publicada na conta oficial do partido no Twitter.

"A partir de 1º de janeiro, o MDB manterá uma independência ativa. Apoiando medidas que buscam o crescimento do país, gestão eficiente e responsabilidade fiscal", diz uma das mensagens.

O partido defende que parlamentares conversem com o governo eleito. "Nós, enquanto partido, já deixamos nossa contribuição em forma de propostas para que os avanços que conquistamos na economia se mantenham!", afirma outra mensagem.

O MDB garantiu um ministério no governo Bolsonaro. O deputado federal reeleito Osmar Terra (RS) vai comandar a pasta de Cidadania, fruto da fusão entre o Desenvolvimento Social, Cultura, Esporte e de partes do Trabalho.