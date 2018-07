No Chile, Maia tem encontro com presidente da Câmara local e líderes partidários

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), segue nesta quarta-feira, 18, em missão oficial no Chile onde tem encontro agendado com sua contraparte no país, a deputada Maya Fernandez Allende.

O parlamentar tem ainda reunião agendada com a Comissão de Relações Exteriores chilena e, na sequência, se encontra os líderes da coalizão "Chile Vamos", que reúne partidos de centro e centro-direita. Maia também deve conversar com o presidente do Senado, Carlos Montes, e a previsão é que ele retorne à Brasília ainda nesta noite.

Com o retorno, a expectativa é que o deputado intensifique as negociações sobre o apoio do seu partido e do Centrão, bloco formado por DEM, PP, PRB e Solidariedade, nas eleições deste ano. Mesmo com a ausência de Maia, o grupo volta a se reunir nesta quarta em jantar em Brasília, para discutir a política de alianças que pretende seguir.