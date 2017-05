No Brasil, Macron teve 93,29% dos votos válidos

O candidato Emmanuel Macron votou em Le Touquet, no norte da França / Divulgação

O novo presidente da França, Emmanuel Macron, foi escolhido por 93,29% dos eleitores franceses no Brasil. Segundo a Embaixada da França, as dez representações do país europeu em território brasileiro receberam 4.960 votos válidos neste segundo turno – excluindo brancos e nulos. Acompanhe aqui a cobertura em tempo real.

Adversária de Macron, a candidata Marine Le Pen ficou com os outros 6,71% dos votos válidos. Ainda de acordo com a embaixada, os resultados são "provisórios" e devem ser confirmados pelo Conselho Constitucional do país.

Eleitores franceses no Brasil foram às urnas no sábado (6), um dia antes da votação na França. A embaixada abriu espaços nas seguintes cidades para receber os votos: Brasilia, Recife, Salvador, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, São Paulo e Curitiba.

Em Brasília, ao contrário do que ocorreu no primeiro turno, não houve evento organizado para acompanhar o resultado final da corrida à Presidência francesa. Pelas regras diplomáticas, o embaixador da França, Laurent Bili, não pode se pronunciar sobre o "placar" da eleição.

Resultado

Em todo o Brasil

Emmanuel Macron: 93,29%

Marine Le Pen: 6,71%

4.960 votos válidos

Só em Brasília

Emmanuel Macron: 90,43%

Marine Le Pen: 9,57%

397 votos válidos

